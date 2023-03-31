رئيسة وزراء أوغندا تشيد بريادة الإمارات وتنافسيتها العالمية

المصدر: دبي-البيان

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أشادت روبينا نابانجا رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، بريادة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية، وبتجاربها في تحديث العمل الحكومي.

وحرصها على مشاركة خبراتها مع مختلف الحكومات، وذلك خلال لقاء مع وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في منتدى «تنافسية التجارة والصادرات»، الذي عقد في العاصمة كامبالا، حيث بحثت معه تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مختلف مجالات العمل الحكومي وخاصة مجال التبادل المعرفي.

ضم الوفد، عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية رئيس مجلس التنافسية، وعبد الله حسن الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوغندا، ومنال بن سالم قائد فريق برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

وعقد وفد حكومة دولة الإمارات على هامش المنتدى، سلسلة اجتماعات ثنائية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الأوغندية بينهم وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، ووزير الداخلية، وممثلون عن قطاع الطيران، وعدد من المسؤولين في الحكومة الأوغندية، تم خلالها التعريف بتجربة الدولة في الإدارة الحكومية وتحديث العمل الحكومي، وتناولت تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوغندا في المجالات المرتبطة بالأمن الرقمي، والأمن الغذائي، وسبل الاستفادة من تجارب الإمارات الناجحة في قطاع الطيران.

كما تطرقت الاجتماعات إلى أهداف برنامج التبادل المعرفي الحكومي، وأبرز إنجازاته منذ إطلاقه عام 2018، المتمثلة ببناء شراكات استراتيجية واتفاقيات تعاون ثنائي في مجالات التطوير والتحديث الحكومي مع 29 دولة في 5 قارات.

وهدف منتدى «تنافسية التجارة والصادرات» الذي عقد يومي 28 و29 مارس، برعاية وحضور يوويري موسيفيني رئيس جمهورية أوغندا، إلى تصميم استراتيجيات أفضل بهدف دفع القدرة التنافسية لأوغندا في الأسواق الخارجية، وشارك به إلى جانب وفد دولة الإمارات، أكثر من 300 مسؤول حكومي، وشركاء وممثلون تجاريون لعدد من دول العالم، وجهات حكومية أوغندية، ومؤسسات رائدة في القطاع الخاص، وهيئات ومؤسسات متخصصة في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة.

تنافسية

وأكد عبد الله ناصر لوتاه خلال مشاركته في جلسة رئيسية بعنوان «أهمية التنافسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام»، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» حريصة على تعزيز التعاون الدولي والشراكات العالمية الهادفة لتطوير نماذج الأعمال الحكومية، التي تعزز الأثر الإيجابي، وترفع تنافسية الحكومات، وتحسن من أداء عملها بما يضمن صناعة مستقبل مستدام.

وتناول عبد الله لوتاه خلال الجلسة أهم إنجازات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الذي عمل منذ أن أطلقته حكومة دولة الإمارات عام 2018، على توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع 29 دولة في 5 قارات، هدفت لتعزيز العمل الحكومي ورفع مستويات الأداء والتميز، كان آخرها عقد 10 شراكات استراتيجية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، مع بارغواي ورواندا وتركمنستان وافريقيا الوسطى وألبانيا وجورجيا ورومانيا وزيمبابوي ومالطا وكازاخستان.

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