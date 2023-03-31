24 ألفاً من أطقم «طيران الإمارات» يتدربون على التعامل مع أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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نفذت طيران الإمارات تدريباً متخصصاً لطاقم الطائرة والموظفين الأرضيين لتعزيز الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم، بمن فيهم المصابون بمتلازمة التوحّد، وذلك بالتعاون مع مطار دبي الدولي.

وتضمّن التدريب خطة سفر لضمان راحة الركاب قبيل الرحلة أثناء انتقالهم داخل المطار وعلى متن الطائرة.

وأكمل أكثر من 24 ألفاً من طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين حول العالم دورة طيران الإمارات التدريبية «مقدمة في التوحد والإعاقات الخفية».

وتغطي الدورة، التي أطلقت عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2022، مجموعة من المواضيع، تشمل السياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الهمم، والتعريف بالتوحد، والنصائح العملية حول كيفية مساعدة الركاب ذوي الإعاقات الخفية، والاستجابة بتعاطف، ومعلومات حول أنظمة الدعم الرسمية لمساعدة الركاب في المطار.

ويُصنف طيف التوحد على أنه إعاقة خفية، وهو اضطراب عصبي وتنموي يؤثر على كيفية تفاعل الناس مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف. ويُعرف باسم اضطراب الطيف؛ لأن هناك اختلافات واسعة في أنواع وشدة الأعراض التي يعاني منها الأشخاص، ومجموعة من الاحتياجات الحسية.

معلومات مسبقة

وتدعم طيران الإمارات الركاب ذوي الإعاقات الخفية من خلال توفير أكبر قدر ممكن من المعلومات مقدماً، بحيث يمكن للعائلات التخطيط والتدرّب والاطمئنان على سفرهم.

ويتعين على المسافرين مراجعة صفحة السفر الميسر على موقع emirates.com للحصول على معلومات والاتصال مع مكتب طيران الإمارات المحلي لأي استفسارات.

وتسهّل طيران الإمارات قدر الإمكان اختيار المقاعد المفضلة مجاناً للمصابين بالتوحد، ولا سيما المقاعد الفاصلة في مقدمة ووسط الطائرة، ويمكن طلب ذلك مسبقاً عبر مركز خدمة الإمارات.

ويشير رمز DPNA إلى «راكب ذي إعاقة ذهنية أو تنموية بحاجة إلى المساعدة». ويمكن تضمين رمز DPNA على الحجز الذي يُجرى شخصياً، أو عبر الهاتف أو عن طريق وكيل سفر، ويتم وضعه بمجرد الإعلان عن الإعاقة الخفية، بحيث يتلقى الراكب طوال رحلته مساعدة خاصة من الموظفين.

وتعاونت طيران الإمارات مع مطار دبي الدولي على أداة تخطيط شاملة لما قبل سفر ذوي الإعاقات الخفية، ويوفر دليل أصدقاء التوحد الذي أعده مطار دبي الدولي شرحاً تفصيلياً ومصوراً لكل واحدة من مراحل الرحلة عبر المطار وحتى الصعود إلى الطائرة، وتفاصيل الخدمات المتاحة.

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