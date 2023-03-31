افتتاح مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية في «دبي للمعرفة»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية ومدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أمس، مركز سالم الذكي لفحص اللياقة الطبية في مجمع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، والذي ُيعد إضافة جديدة لسلسلة مراكز فحص اللياقة الذكية التي شهدت دبي تأسيسها قبل سنوات قليلة.

حضر حفل افتتاح مركز «سالم الذكي» الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، وخليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وسانجاي فيرما، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت سالم»، وأحمد المهيري، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم ـ خدمات الأعمال، ولفيف من كبار المسؤولين.

ويقدم المركز الجديد مجموعة من خدمات الفحص الطبي، وإنجاز معاملات الإقامة والهوية للمقيمين في المجمعات السكنية المجاورة لمجمع المعرفة، وذلك سعياً منه لإثراء تجربة المتعاملين واختصار رحلة الفحص الطبي وإصدار الإقامة في وقت قياسي، وتحت سقف واحد.

ويدار «مركز سالم الذكي» بأحدث التقنيات وأنظمة الروبوت المتقدمة، لتعزيز كفاءة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، ومن ثم اختصار فترة الانتظار لخدمة تجديد تأشيرات الإقامة إلى 5 دقائق، وفترة الانتظار لخدمة إصدار تأشيرات جديدة إلى 10 دقائق، فضلاً عن إنجاز رحلة الفحص الطبي وإجراءات الإقامة والهوية في غضون 30 دقيقة.

إمكانيات

وعقب الافتتاح، أكد الدكتور مروان الملا أن القطاع الصحي في دبي لديه القدرة والإمكانيات وكل المقومات التي تساعده في تلبية حاجة أفراد المجتمع لخدمات صحية نوعية ومتخصصة، ولاسيما تلك الخدمات المرتبطة بفحوصات اللياقة الطبية والصحة المهنية، والتي تمثل مطلباً أساسياً لقطاع الأعمال والمال والعاملين فيه.

ولفت إلى حرص هيئة الصحة بدبي على فتح المجال لنماء القطاع الصحي الخاص وتنويع استثماراته سواء على مستوى التوسع في تأسيس المستشفيات أو المراكز الطبية المتخصصة، ولا سيما مراكز فحص اللياقة الطبية، التي توليها الهيئة جل اهتمامها، بوصفها أحد الاستثمارات الصحية النشطة، الآخذة في التزايد، مع النمو المتسارع في مختلف القطاعات.

ويضم المركز: خمس غرف منفصلة لفحص الدم، وغرفتين لإجراء صور الأشعة السينية، ومختبراً داخلياً مجهزاً بأحدث المعّدات، وستة أجهزة لتسجيل الدخول الذاتي، ويمتد على مساحة تبلغ 8 آلاف قدم مربّعة، ويملك القدرة على تقديم الخدمات لعدد يصل إلى 500 متعامل يومياً، ويستقبل المتعاملين ستة أيام في الأسبوع، من الأحد إلى الجمعة.

تعاون

وقال خليفة باقر، المدير التنفيذي للعمليات في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية: «يعد افتتاح مركزنا الجديد في مجمع دبي للمعرفة ثمرة للتعاون الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين، ما سيحقق نقلة نوعية في خدمات فحوصات اللياقة الطبية من ناحية الوقت والجهد والدقة.

ومما لا شك فيه أن افتتاح مركز سالم الذكي الجديد يعكس مدى التزام مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية بتوفير أفضل أنظمة الرعاية الصحية الذكية والمبتكرة لتعزيز جودة الحياة لمجتمع إمارة دبي، من خلال تقليل وقت رحلة المتعامل إلى أقل من 30 دقيقة بعدما كانت تستغرق أكثر من 28 ساعة، مما سيعزز من كفاءة الخدمات المقدمة في هذا المجال».

تميز

قال سانجاي فيرما، الرئيس التنفيذي لشركة «سمارت سالم»: «نواصل الابتكار وإيجاد طرق أفضل بشكل مستمر لتقديم الخدمات، ويتميز المركز الجديد في مجمع دبي للمعرفة بالكفاءة والراحة، وسهولة الوصول إليه، وبشكل عام تتميز مراكزنا حتى اللحظة بتقديمها أسرع النتائج في دبي، وأعتقد أنها من بين أفضل المراكز التي تقدم الخدمات المتعلقة باللياقة الطبية، ومع افتتاح هذا المركز الجديد، سيكون لعملائنا مكان قريب من أماكن تواجدهم ويلبي احتياجاتهم».

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