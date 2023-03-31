«عزيزي للتطوير العقاري» تقرع جرس «ناسداك دبي» دعماً لـ«وقف المليار وجبة»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، قرع فريق شركة عزيزي للتطوير العقاري جرس التداول دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وكانت شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، أعلنت مساهمتها بمبلغ 50 مليون درهم خلال 5 سنوات، وتعهدت بـ10 ملايين درهم كل عام، للمساهمة في توفير شبكة أمن غذائي للفئات الأقل حظاً في العديد من دول العالم.

مكافحة الجوع

وتأتي حملة «وقف المليار وجبة» استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

وتسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لا سيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، من أجل المساهمة في مكافحة الجوع، خصوصاً لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم. وتسهم «وقف المليار وجبة» في استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها في العمل الإنساني والأفراد القادرين على المساهمة في الحملة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز