«ديليفرو» تمكّن مستخدمي تطبيقها الذكي من التبرع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ديليفرو» لتوصيل الطعام عن مشاركتها في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتوفر «ديليفرو» لمستخدمي منصتها الذكية إمكانية المساهمة بقيمة عدد من الوجبات والانضمام لجهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً وتفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع عالمياً.

وبخطوات بسيطة وسهلة، سيتمكن مستخدمو تطبيق «ديليفرو» الذكي من التبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم، 50، 100، 300، 500 درهم، لدعم حملة «وقف المليار وجبة».

واجب مجتمعي

وقال أنيس حرب، المدير العام لـ«ديليفرو الشرق الأوسط»: نتشرف بمشاركتنا في حملات إطعام الطعام الرمضانية للمرة الثانية، وبمساهمتنا في دعم مبادرة «وقف المليار وجبة» لتوفير الدعم الأساسي للمجتمعات الهشة حول العالم، ويتمثل دعمنا لهذه الحملة في توظيف انتشار منصة ديليفرو التي تتيح للمستخدمين التبرع بسهولة والمساهمة بشكل فاعل في مكافحة انعدام الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف: إن تعاوننا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تأكيد لالتزامنا نحو المجتمع الذي منه كان نجاحنا، وامتداد لبرنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنفذه ديليفرو تحت عنوان «حياة متكاملة»، والذي يستهدف إيجاد حلول لتحديات الأمن الغذائي في 10 دول.

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