رئيس الدولة يتلقى هاتفياً تهاني قادة عدد من الدول الشقيقة بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول الشقيقة هنأوا سموه خلالها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها في دولة الإمارات عامة وإمارة أبوظبي خاصة .. معربين عن تمنياتهم أن تعزز هذه الخطوات مسيرة الازدهار والتقدم المباركة التي تشهدها الدولة وتسهم في تحقيق ما يتطلع إليه شعب الإمارات من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة.

فقد تلقى سموه التهاني من كل من.. صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وفخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأعرب أصحاب الجلالة والفخامة عن أطيب تهانيهم إلى القيادات الجديدة وتمنياتهم لهم التوفيق والسداد في تأدية المسؤوليات الوطنية الموكلة إليهم لخدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لإخوانه قادة الدول الشقيقة مقدراً ما عبروا عنه من مشاعر صادقة وتمنيات خالصة لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.. متمنياً لدولهم وشعوبهم مزيداً من التقدم والرخاء ودوام الأمن والاستقرار.

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