رئيس الدولة يتلقى تهاني ملك البحرين بالتعيينات القيادية الجديدة

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” برقية تهنئة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة هنأه فيها بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

وأعرب جلالته عن أخلص تهانيه وتمنياته لأخيه صاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والسعادة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة التقدم والنماء المباركة، لتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإمارات الشقيق من رفعة وتطور في ظل قيادة سموه الحكيمة متمنيا لسموهم دوام التوفيق والسداد لخدمة دولة الإمارات وشعبها .

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