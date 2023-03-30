تنافس 6 متسابقين في اليوم السادس لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

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تواصلت المنافسات في اليوم السادس لمسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ 26 بمشاركة ستة متسابقين في ندوة الثقافة والعلوم بمنطقة الممزر بدبي.

حضر المنافسات المستشار إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم والدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة وأعضاء اللجنة وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي ورعاة اليوم السادس؛ هيئة كهرباء ومياه دبي ومجموعة الرستماني والمتابعين لفعاليات المسابقة.

وتسابق أمام لجنة التحكيم كل من فتوى هادي مولانا من إندونيسيا، ومحمد عبده أحمد قاسم من اليمن، ومحمد إنجيه يوسف من موريتانيا، وشيما لقمان من رواندا، وعمر دوكوري من الكونغو برازافيل، وطه حسن عبدالحميد بلال من جنوب السودان ، وتسابقوا جميعهم في الحفظ برواية حفص عن عاصم.

وأهدى الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة الدرع التذكارية للجائزة إلى ك. جاندرا نيجارا القنصل العام لقنصلية جمهورية إندونيسيا في دبي، وإلى إدوارد بيزوموريمي الوزير المستشار للقنصلية العامة لجمهورية رواندا في دبي وإلى الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي .

وقال ك. جاندرا نيجارا : تحرص بلادنا على المشاركة في مسابقة دبي الدولية منذ انطلاقها قبل 26 عاما وحتى الدورة الحالية التي تشهد تميزا كبيرا ونجاحا مبهرا بفضل الله تعالى ثم بجهود القائمين عليها التي تعنى بخدمة المتسابقين، ونحن نختار أفضل المرشحين من حفظة كتاب الله لتمثيلنا بشكل مشرف، ولا شك أن هذه المسابقة هي أفضل مسابقة دولية للقرآن الكريم للاهتمام الكبير الذي توليه دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة بكتاب الله، ونشكرهم جميعا لجهودهم العظيمة وحفاوة الاستقبال والدعم والرعاية الكريمة والعناية بحفظة كتاب الله وتعليمه ونشره.

من جانبه أشاد إدوارد بيزوموريمي بالجهود الكبيرة المبذولة لخدمة المتسابقين في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم مشيرا إلى أن بلاده تحرص على المشاركة في مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وترشح لها أفضل المتسابقين من حفظة القرآن والذين يشرفوننا في مسابقات دبي الدولية التي تحظى برعاية ودعم كبير من القائمين على المسابقة.

من جهته قال الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية بهيئة كهرباء ومياه دبي ”ديوا“ إن الهيئة شريك وراع لمسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وتقدم دعمها ورعايتها المستمرة للمسابقة الدولية منذ بداياتها وحتى الدورة الحالية والتي تحقق إنجازات وتطورا غير مسبوق تفخر به دولة الإمارات.

وأشاد فضيلة الدكتور سالم الدوبي عضو تحكيم المسابقة الدولية بحسن أداء المتسابقين وتقارب مستوياتهم في جودة الأداء دون أخطاء ونرى المستويات ممتازة والأفضل في المشاركة عن دورات سابقة رغم جودتها وتفوقها أيضاً، ويرجع ذلك للمستوى الكبير المتميز الذي وصلت إليه مسابقة دبي الدولية للقرآن، وحرص الجهات المشاركة لترشيح أفضل المتسابقين لديها.

كما قدم فضيلة الشيخ جمال طه الكمار عضو لجنة التحكيم المبدئية شكره إلى اللجنة المنظمة للجائزة وأعضاء اللجنة لجهودهم الكبيرة في إنجاح الدورة 26 للمسابقة وتطورها ونجاح كافة مسابقات الجائزة منذ بدايتها والتي تعنى بكتاب الله وحفظته، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وأشاد الشيخ جمال طه بالمستوى المرتفع للمتسابقين وتفوقهم في الاختبار أمام لجنة التحكيم المبدئية التي أهلتهم للاختبار أمام لجنة تحكيم المسابقة الدولية، والتي حققت تفوقا ونجاحا جعلها المسابقة الأولى دوليا، ويأتي هذا النجاح الكبير بفضل الله تعالى أولا ثم بالدعم والرعاية الكريمة والمستمرة من مؤسس الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وقدم فضيلته شكره على جهود أعضاء اللجنة المنظمة والمتطوعين والموظفين الذين يساهمون جميعاً بدور كبير في تميز هذه المسابقة المباركة ونجاحها الكبير جعله الله في ميزان حسنات الجميع.

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