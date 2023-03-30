الإمارات.. ارتفاع في درجات الحرارة غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئي وغائماً أحياناً على بعض المناطق ليلاً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً تصبح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة أحياناً صباح الجمعة غرباً على البحر.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويصبح متوسطا قد يضطرب صباحاً غرباً .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 19:26 والمد الثاني عند الساعة 06:26 والجزر الأول عند الساعة 12:04 والجزر الثاني عند الساعة 01:38 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا .

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 19 85 30

دبي 29 20 85 45

الشارقة 29 20 85 45

عجمان 28 20 95 60

أم القيوين 29 20 95 50

رأس الخيمة 29 19 80 35

الفجيرة 28 22 65 25

العـين 32 18 65 20

ليوا 33 19 80 15

الرويس 31 20 80 25

السلع 32 21 85 15

دلـمـا 30 22 80 40

طنب الكبرى 25 22 85 65

طنب الصغرى 25 22 85 65

أبو موسى 25 22 85 65

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