العلماء الضيوف: رمضان فرصة للطاعات وتنمية العلاقات

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، خلال المحاضرات والدروس التي قدموها على مستوى مساجد الدولة والمؤسسات ومجالس الأحياء، أن شهر رمضان المبارك فرصة للتقرب إلى الله بالطاعات وتزكية النفوس وتنمية العلاقات الأسرية والمجتمعية، مشيدين بحرص دولة الإمارات على تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع وترسيخ أواصر التعاون والتلاحم عبر العديد من الأنشطة والفعاليات والمبادرات التي تعلي من شأن القيم الإنسانية وترسخ العادات الأصيلة التي يتوارثها الأجيال.

وتناول العلماء في الدروس والمحاضرات التي قدموها باللغة العربية والإنجليزية والأوردو والمليبارية عدداً من العناوين والمحاور مبينين فيها أن من عظيم فضل الله علينا أن بلغنا رمضان وهدانا لطاعته والتقرب إليه في هذا الشهر الكريم الذي يضاعف فيه الأجر للصائمين والقائمين والمتصدقين، وأن من شكر الله على هذه النعمة أن نملأ هذه الأيام المباركات بما شرعه لنا من العبادات والطاعات والإكثار من فعل الخير، مع الحرص على الالتزام بآدابه وفضائله، والتي من أهمها التحلي بالأخلاق الفاضلة والمعاملة الحسنة مع سائر الخلق.

إلى ذلك أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، أن برنامج العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة نفذ نحو 35 فعالية أمس 7 رمضان، مؤكدة حرصها على تنويع الفعاليات وإثراء البرنامج بما يواكب عظمة هذا الشهر ويلبي احتياجات الجمهور ويحفزهم على اغتنام نفحاته.

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