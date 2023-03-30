«صحة أبوظبي» ضمن أفضل العلامات المؤسسية في جهات العمل

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصدت دائرة الصحة-أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، جائزة أفضل علامة جهة عمل مؤسسية على «لينكدإن» لمؤسسات القطاع العام في دولة الإمارات، التي يعمل لديها أقل من 1000 موظف على «لينكدإن» ضمن جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتكون الدائرة من بين تسع مؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصدت الجائزة، بما في ذلك «كريم» و«طيران الإمارات» و«نيوم»،

ويأتي ذلك تقديراً لظهورها المتميز ومكانة هويتها المؤسسية على «لينكدإن» بوصفها جهة عمل مفضلة تستقطب المواهب وتتفاعل معهم.

ويتم اختيار الفائزين بهذه الجوائز بناءً على عدد من المعايير، تشمل إدارة المواهب، ومشاهدات صفحة الشركة، واستقطاب المتابعين الجدد، ومشاركة المحتوى، وتفاعل المواهب مع المنشورات على المنصة.

وتحتفي جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسات التي تتمتع بسجل حافل بالنجاح في تأسيس علامة مؤسسية متميزة كجهة عمل على منصة «لينكدإن»، حيث تسلط هذه الجائزة الضوء على النجاح الذي حققته دائرة الصحة-أبوظبي في التفاعل مع المواهب وصقل مهاراتهم واستثمارها في تعليم وتطوير موظفيها، في حين تستند الجوائز إلى بيانات ومؤشرات محددة وقابلة للقياس، بما في ذلك التفاعل، والأداء، والنتائج، والتأثير.

نجاح

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة-أبوظبي بالإنابة: «يمثل تكريمنا ضمن جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين أفضل العلامات المؤسسية كجهة عمل على المنصة، خير دليل على النجاح الذي حققته الدائرة في استقطاب اهتمام الشركاء المحتملين والكفاءات في القطاع، ومنظومة الرعاية الصحية كلها، كما تعكس الجائزة التزامنا بمواصلة تعزيز سبل التواصل مع جميع الأطراف المعنية بأسلوب مؤثر وبنّاء عبر منصة «لينكدإن».

وباعتبارنا الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، نواصل العمل على تعزيز مكانة هويتنا المؤسسية، وترسيخ قيمنا ومبادئنا التي تركز على تعزيز التعاون والابتكار والإبداع. ولا شك في أن منصة «لينكدإن» هي أداة فعالة مكنتنا من دعم وصقل مهارات أجيال اليوم والمستقبل في قطاع الرعاية الصحية، وهو أمر يأتي في صلب رؤيتنا ورسالتنا في الدائرة. كما أن الاستثمار في رأس المال البشري وإبرام علاقات شراكة وثيقة يعد من المرتكزات الرئيسية التي تواصل تعزيز المكانة المتميزة لإمارة أبوظبي الرائدة في ابتكارات الرعاية الصحية وموقعها بوصفها وجهة جذابة للمواهب الوطنية والإقليمية والعالمية أيضاً».

مسارات

من جانبه قال علي مطر، رئيس «لينكدإن» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «بينما تمضي الكوادر البشرية المتمرسة في مسارات مهنية مختلفة ضمن مشهد التغير الحاصل في سوق العمل اليوم، يجد قادة المواهب على وجه الخصوص أنفسهم مضطرين ليس فقط للتكيف مع الاتجاهات الناشئة، بل وضع بصمتهم في تشكيل هذه الاتجاهات التي ستسهم بنهاية المطاف في استشراف مستقبل سوق العمل؛ لذلك ستحتفي جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام بهؤلاء القادة على المنصة، الذين نجحوا في رسم ملامح جديدة لسبل مزاولتنا للأعمال جميعاً».

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