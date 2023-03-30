"دي بي ورلد الخيرية" تدعم حملة "وقف المليار وجبة" بـ10 ملايين درهم

المصدر: وام

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أعلنت مؤسسة دي بي ورلد الخيرية، الذراع الخيرية والإنسانية لـمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، عن المساهمة بـ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة مؤسسة دي بي ورلد الخيرية في حملة "وقف المليار وجبة"، في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): " عوّدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على إطلاق المبادرات الإنسانية الاستثنائية التي تعمل على إحداث تغيير إيجابي في حياة البشرية، الأمر الذي وضع الإمارات على رأس قائمة الدول التي تقدم مساعدات إنسانية لمختلف شعوب العالم".

وأضاف : " مساهمتنا في حملة (وقف المليار وجبة) التي تدشن أكبر صندوق وقفي في العالم لإطعام الطعام في رمضان تعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية التي تطلقها دولة الإمارات لمساعدة الفئات الأقل حظا في العالم .. يسعدنا أن نكون جزءا من نجاح هذه الحملة، ومن المساهمين في توفير شبكة أمان غذائي لرفع المعاناة عن الشرائح الضعيفة وملايين الفقراء".

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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