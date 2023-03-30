رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من أردوغان هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة في الإمارات

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة..هنأه خلاله بالتعيينات القيادية الجديدة التي أجراها سموه في دولة الإمارات وإمارة أبوظبي .. سائلاً المولى عز وجل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز نهضة الدولة الحضارية ودفع مسيرة تقدمها وتنميتها.. متمنياً للإمارات وشعبها دوام الخير والازدهار.

كما أعرب فخامته عن تمنيات السداد والتوفيق للقيادات الجديدة في خدمة وطنهم وشعبهم.

من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامة الرئيس التركي لتهنئته وتقديره لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه قيادة دولة الإمارات وشعبها متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من النماء والرخاء.

كما تبادل سموه والرئيس رجب طيب أردوغان خلال الاتصال..التهاني والتمنيات بمناسبة شهر رمضان المبارك داعيين الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على الجميع.

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