جلوس السائق في المركبة لا يعفي من رسوم المواقف بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت بلدية مدينة الشارقة حرصها على تعزيز وعي الجمهور حول الخدمات التي تقدمها وآلية الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة دون تجاوزات، وخصصت قنوات عدة لتلقي الاستفسارات والملاحظات أبرزها مركز الاتصال على الرقم 993، حيث ترحب باتصالات الجمهور على مدار الساعة لتوضيح أية خدمات أو استفسارات حول ما تقدمه من مهام في مختلف مجالات العمل البلدي، ومن أبرز الخدمات التي تعمل البلدية على تعزيز وعي الجمهور حولها خدمة المواقف العامة التي تستفيد منها شريحة كبيرة من المتعاملين بشكل يومي.

وأكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن تعزيز وعي الجمهور حول خدمة المواقف بشكل عام من المهام التي تحرص عليها البلدية، للحث والتنويه على أهمية الاستفادة من الخدمة بالطريقة الصحيحة دون تجاوزات، حيث قامت البلدية برصد أبرز 10 سلوكيات يحظر ممارستها عند استخدام المواقف العامة وعملت على توعية الجمهور بها، أبرزها الوقوف دون سداد الرسوم أو استخدام أكثر من موقف لركن المركبة وغيرها.

10 دقائق

وأوضح القائد أن الجلوس في المركبة لا يعفي من سداد الرسوم، ولذا تحث البلدية على أهمية سداد الرسوم طالما قام مالك المركبة باستخدام الموقف وذلك لاستفادة أكبر قدر من الجمهور من الخدمة بشكل عام، مشيراً إلى حرص البلدية على المرونة في متابعة عملية السداد بحيث تمنح 10 دقائق منذ بداية الوقوف كمهلة لسداد الرسوم من خلال أي قناة من قنوات الدفع المتوفرة سواء كانت أجهزة سداد الرسوم أو خدمة الرسائل النصية القصيرة أو تطبيق الشارقة الرقمية، كما توفر البلدية خدمة أخرى وهي خدمة الاشتراكات الموسمية التي تتيح للمتعامل خياري الوقوف في جميع مناطق مدينة الشارقة أو المناطق التي يحددها عند الاشتراك.

مجانية

وأكد مدير إدارة المواقف العامة أن المواقف العامة مجانية يوم الجمعة باستثناء المواقف الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، كما أن توقيت عمل الخدمة واحتساب الرسوم خلال شهر رمضان المبارك سيكون من الساعة 08:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل.

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