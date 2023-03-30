عبدالله بن بيه يدعو أفراد المجتمع ومؤسساته للمساهمة في «وقف المليار وجبة»

المصدر: البيان

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دعا معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى أبوظبي للسلم، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أفراد المجتمع ومؤسساته إلى المشاركة في حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وأكد معاليه أن "حملة "وقف المليار وجبة" مبادرة من الوزن الثقيل والطراز الرفيع، وهي مبادرة تليق ببلدنا الرائد بالمبادرات والتميز في الإبداع والابتكارات"، لافتاً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة دأبت على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة.

نجاح كبير

وأضاف معاليه: "إن حملة "وقف المليار وجبة" تأتي لتكون حلقة جديدة في سلسلة المبادرات الإنسانية التي تميزت بها الإمارات، وهذا بعد النجاح الكبير لحملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة بداية من حملة 10 ملايين وجبة ومروراً بحملتي 100 مليون وجبة والمليار وجبة".

وتقدم معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه، بالتهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم إلى القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية والعائلة الإنسانية جمعاء.

باب جديد

وقال معالي العلامة الشيخ عبد الله بن بيه: "تأتي حملة وقف المليار وجبة لتركز على باب جديد وهو الوقف وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام".

وشدد معاليه على أهمية الوقف قائلاً: إن "الوقف مؤسسة عظيمة تتجلى فيها حكمة الشريعة الربانية الخالدة لترسيخ أسس التعاون بين أفراد المجتمع لرعاية أهل الخصاصة والفاقة حتى قبل أن يوجدوا، إذ يوفر الوقف رصيداً في الدنيا للأجيال القادمة وللواقفين صدقة جارية يجري عليهم أجرها ويدخر لهم ذخرها، وتلك هي استدامة النفع، فقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم، صدقة جارية حيث جاء في الحديث الصحيح (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)".

وأشار معاليه إلى أن "من خصائص الوقف ديمومة العين وصرف الرجع في مصارف الخير التي حددها الواقف، ولهذا الغرض أحيط الوقف بأحكام كثيرة وبنصوص عديدة تثني عليه يمكن اعتبارها حماية وتفعيلاً للوقف وعناية بالموقوف عليه، وفي الحديث الذي رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: (إذا سأل في صدقته حبّس أصلها وثبّت ثمرتها).. وهنا نبعت فكرة الأوقاف بأنواعها وتعدد أغراضها، والتي كانت ولاتزال نموذجاً فريداً في استمرار النفع والعطاء واستدامة الثواب والجزاء".

وأضاف معاليه: "لأصناف البر مرتبة خاصة وفضل أكبر في شهر رمضان الكريم.. شهر الرحمة والبر والتراحم والخير والبذل والعطاء والتضامن، وفي هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، كما في حديث ابن عباس.

وختم معاليه حديثه قائلاً: "جزى الله قيادتنا الرشيدة، وأجزل المثوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على حملة "وقف المليار وجبة" التي تستهدف حشد الجهود للمساهمة في خلق برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام، وهي بحول الله صدقة جارية لشعب دولة الإمارات .. داعين الله لقيادتنا الرشيدة بالتوفيق ولبلدنا بدوام الاستقرار والازدهار على طريق النمو والنماء والسلامة والسلام".

قنوات الدعم والمساهمة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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