الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل البنية التحتية ضمن مسار "G20"

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الثاني لمجموعة عمل البنية التحتية (IWG) لعام 2023 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين (G20)، والذي عقد تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين، يومي 28 و29 مارس الجاري في مدينة فيساخاباتنام في الهند.

ناقش الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بخطة عمل مجموعة عمل البنية التحتية، والتقدم المحرز بشأن أولويات المجموعة لعام 2023.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع كلا من آمنة حسن الشامسي، رئيس قسم السياسات واللوائح والإجراءات، وأسماء محمد الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية.

وناقش الأعضاء خلال الاجتماع سبل تعزيز جاهزية البنية التحتية للمستقبل، والعمل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتوفير بنية تحتية مستدامة بيئياً. وتباحث الأعضاء أيضاً بشأن توفير القدرات الفنية والإدارية اللازمة لبناء مدن المستقبل، والتحديات والفرص الناجمة عن ذلك على المدى القريب، مؤكدين على أهمية

وضع توجيهات واضحة وصحيحة لضمان جودة الحياة في مدن المستقبل.

وعلى هامش الاجتماع، تم تنظيم فعالية جانبية للتباحث بشأن إمكانية وضع تصنيف عالمي لجودة البنية التحتية المخصصة لأغراض جمع البيانات.

وسلط وفد الدولة المشارك خلال الاجتماع الضوء على أهمية تضمين المبادرات الحضرية بهدف تعزيز المرونة الاجتماعية في البلدان منخفضة الدخل لتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الحالية بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بتمويل مدن المستقبل، أكد فريق الدولة على الحاجة إلى تطوير أطر من شأنها توجيه الابتكار وإدارة المخاطر عند زيادة رأس المال للمشاريع الحضرية. وشددت الإمارات على ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للمساهمة في بناء مشاريع بنية تحتية مستدامة مع الأخذ باحتياجات السكان لضمان عملية تنمية فعّالة ومؤثرة على مستوى الهيئات الحكومية المحلية.

تجدر الإشارة إلى أنه ستتم مناقشة التقدم المحرز في خطة عمل مجموعة عمل الإطار لعام 2023 في الاجتماع القادم للمجموعة، والذي سيتحدد موعده لاحقاً.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز