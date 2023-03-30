لجنة في "الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة موضوع تنظيم التعليم العالي الخاص

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

شارك في الاجتماع الذي عقد عن بعد، أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار بالهول الفلاسي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي.

وقررت اللجنة استكمال مناقشة تقرير الموضوع الذي يتضمن محوري سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص، خلال اجتماعها القادم، تمهيداً لاعتماده ورفعه إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز