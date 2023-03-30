سلطان بن أحمد: طموح في تحقيق الريادة والتقدم

المصدر: الشارقة - وام

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مثمناً جهود سموه الكبيرة في كافة المناصب التي عمل فيها، والمهام التي تقلدها خلال السنوات الماضية.

وتمنى سموه لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان النجاح والتوفيق في المسؤوليات الموكلة إليه دعماً لمسيرة الإمارات وتقدمها وازدهارها.

كما هنأ سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد وتحقيق تطلعات إمارة أبوظبي الطموحة في تحقيق الريادة والتقدم. وهنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم إمارة أبوظبي. وأعرب سموه، عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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