وزراء: قرارات رئيس الدولة تعكس الثقة الغالية لسموه في قياداتنا الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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قدّم معالي وزراء التهنئة لقيادة ومجتمع دولة الإمارات بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تجسدت في قرارات سموه بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وأكدوا أن قرارات رئيس الدولة تشكل امتداداً لرؤية قيادية واضحة لمستقبل الإمارات.

رؤية واضحة

فقد هنأ معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، قيادة ومجتمع دولة الإمارات بالثقة الغالية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التي تجسدت في قرارات سموه بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.

وقال محمد القرقاوي، إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة تشكل امتداداً لرؤية قيادية واضحة لمستقبل دولة الإمارات، بما يعزز تنافسيتها وريادتها في السنوات والعقود المقبلة، وتعكس توجهات سموه لمواصلة مسيرة الازدهار والتطور في دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص.

وأكد محمد القرقاوي مواصلة العمل لتجسيد رؤى القيادة الرشيدة، وتكثيف الجهود لترجمة توجهاتها بالوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً في مختلف المجالات.

ثقة غالية

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن قرارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، إلى جانب تعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائبين لحاكم أبوظبي، تعكس الثقة الغالية لسموه في خيرة قياداتنا الوطنية.

وقالت عهود الرومي، إن قرارات صاحب السمو رئيس الدولة، تجسد رؤية قيادية فذة لمستقبل دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة الازدهار والتطوير والبناء بقيادة سموه، وتبشر بمزيد من الإنجازات الكبرى التي تضيف لمكتسبات دولة الإمارات وتعزز ريادتها عالمياً. وهنأت عهود الرومي أصحاب السمو الشيوخ بالثقة الغالية لصاحب السمو رئيس الدولة، وأكدت مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات في ظل القيادة الرشيدة.

ريادة وطموحات

كما أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مسيرتها إلى المستقبل برؤية واضحة وطموحات لا حدود لها، لمواصلة مسيرة التنمية والتطوير والريادة العالمية وصناعة المستقبل.

وقال عمر سلطان العلماء، إن قرارات صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان بتعيين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس الدولة، إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعيين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، وتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي، يؤكد الثقة الكبيرة التي يوليها لهم سموه، لدورهم في تحقيق الإنجازات وتعزيز ريادة الدولة في مختلف المجالات.

وهنأ عمر سلطان العلماء، أصحاب السمو والشيوخ ومجتمع دولة الإمارات بهذه المناسبة، متمنياً لسمو الشيوخ التوفيق في ترجمة توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، وتحقيق رؤية الدولة وطموحاتها في صناعة مستقبل أفضل للمجتمع وللأجيال القادمة.

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