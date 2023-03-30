عبدالله بن سالم: تعزيز مكانة الإمارات وريادتها

المصدر: الشارقة - وام

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هنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سمو نائب حاكم الشارقة عن خالص تبريكاته إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، مشيراً إلى المنجزات الكبيرة التي حققها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في مختلف المسؤوليات التي تولاها، وأسهم في تحقيق رؤية القيادة من خلالها للوصول بمكانة الدولة إلى أرفع المراتب العالمية.

وتمنى سمو نائب حاكم الشارقة لسمو نائب رئيس الدولة التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه لدعم جهود القيادة الرشيدة وتحقيق تطلعاتها التنموية الطموحة، والتي تهدف لتعزيز مكانة وريادة دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة.

كما هنأ سموه، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي. وأعرب سمو نائب حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله. وهنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

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