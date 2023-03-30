أنور قرقاش: وطننا رمز التقدم والريادة

المصدر: (دبي- البيان)

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أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عن ثقته بحكمة ورؤية صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، للمضي قدماً نحو المزيد من النهضة والازدهار.

وقال في تغريدة عبر «تويتر»: «كلنا ثقة بحكمة ورؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله للمضي قدماً في مسيرة التنمية المباركة نحو المزيد من النهضة والازدهار، متطلعين إلى مستقبل مشرق تتعزز فيه رفعة وتطور وطننا وأن يبقى رمزاً للتقدم والريادة في مختلف المجالات. حفظ الله الإمارات قيادة وشعباً».

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