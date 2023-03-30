ولي عهد رأس الخيمة: جهود كبيرة في مسيرة الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

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هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات.

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد رأس الخيمة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راجياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بأبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات.

كما هنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

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