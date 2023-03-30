سيف بن زايد: مستقبل الإمارات أكثر إشراقاً وازدهاراً

المصدر: دبي- البيان

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بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لإخوانه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، صدور مرسوم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «بالرؤية المباركة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أبارك لإخواني الشيخ منصور والشيخ خالد والشيخ هزاع والشيخ طحنون على الثقة الغالية. أسأل الله لهم التوفيق والنجاح في خدمة الوطن والقائد والمجتمع».

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