ولي عهد أم القيوين: الاستمرار في تحقيق التقدم والازدهار

المصدر: أم القيوين - وام

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هنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وتمنى لسموه التوفيق والسداد في تأدية مهامه.

وهنأ سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والنجاح في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوطبي والاستمرار في تحقيق التقدم والازدهار.

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