ولي عهد عجمان: التوفيق والسداد في المهام الموكلة

المصدر: عجمان - وام

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هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات والتي أسهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وتمنى سمو ولي عهد عجمان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه للاستمرار في تحقيق كل ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من مستقبل باهر لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

كما هنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي والاستمرار في تحقيق التقدم والازدهار.

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