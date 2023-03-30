الحكام يهنئون منصور بن زايد وخالد بن محمد وهزاع وطحنون بن زايد

المصدر: الشارقة، عجمان، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة - وام

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هنأ ‏صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان‏، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة‏، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة..

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة خلال مسيرة دولة الإمارات، والتي أسهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وتمنى صاحب السمو حاكم الشارقة لسمو الشيخ منصور بن زايد التوفيق والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

كما أعرب صاحب السمو حاكم الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راجياً لسموهم التوفيق والسداد.

جهود كبيرة

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة في مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وتمنى صاحب السمو حاكم عجمان لسمو الشيخ منصور بن زايد التوفيق والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيداً بجهوده الكبيرة في مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راجياً لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبي إلى مراتب متقدمة في كافة المجالات وتحقيق المزيد من الازدهار لها.

وأعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مشيدا بجهود سموه المشهود لها في مسيرة دولة الإمارات، والتي ساهم خلالها في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لرفعة الوطن والازدهار في كافة المسؤوليات التي تولاها.

وتمنى صاحب السمو حاكم أم القيوين لسمو الشيخ منصور بن زايد التوفيق والنجاح والسداد في تأدية مهامه ودعم جهود الاتحاد لتوطيد أركانه وتحقيق تطلعات قيادته وشعبه، وأعرب سموه عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راجيا لسموه التوفيق والسداد في ولاية العهد والسير بإمارة أبوظبى إلى مراتب متقدمة فى كافة المجالات، وتحقيق المزيد من الازدهار لها، وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان .

وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنيا لهما التوفيق والسداد في دعم جهود صاحب السمو حاكم أبوظبي والمساهمة في الارتقاء بها وتعزيز منجزاتها.

وأكد صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة أن دولة الإمارات وأبوظبي تجدد عهدها وولاءها لمدرسة وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتؤكد بكل جدارة وثقة مواصلة مسيرة الإنجازات والعطاء مستنيرة بفكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وقال سموه إن مسيرة العطاء والإنجاز في دولتنا الغالية وأبوظبي مستمرة بهمة أكبر وعزيمة أمضى بفضل توجيهات وقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وها هي اليوم تكتسب زخماً متجدداً ودفعة قوية ..ويسعدنا اليوم أن نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ، بمناسبة حصولهم على ثقة القيادة الرشيدة، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم ويوفقهم لتأدية مهامهم لما فيه خير دولة الإمارات، وإعلاء مكانتها تحت القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

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