مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي يستعرض المشاريع المستدامة

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ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، أول اجتماع لمجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي للعام الجاري، بهدف مناقشة عدد من الملفات الحيوية والملفات البيئية والاستراتيجيات البيئية الوطنية والمشاريع لدفع جهود المجلس للمساهمة في تحقيق الاستدامة على الصعيد الوطني في مختلف القطاعات الحيوية.

وشهد الاجتماع حضور كل من عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، والدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد للصحة العامة، والدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات بوزارة التربية والتعليم.

والمهندس علي خليفة القمزي مدير عام بلدية مدينة العين، والدكتور المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، والدكتور سليمان عبدالله الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات في الشارقة، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، وحميد راشد الشامسي مدير عام بلدية أم القيوين.

ومنذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة. وخلال حديثها، قالت معالي مريم المهيري: إن رؤية قيادتنا الرشيدة في سباق دائم مع الزمن، وتنافس مستمر لنتبوأ الريادة العالمية، وتأتي استراتيجية «نحن الإمارات 2031» بهدف توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستوى الاتحادي والمحلي، بهدف تعزيز ريادة الدولة ضمن كل المؤشرات الوطنية.

إنجازات

وأضافت معاليها: يعمل مجلس الإمارات للعمل البيئي والبلدي بخطى واثقة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والجهود من أجل صناعة مستقبل مستدام لدولة الإمارات.