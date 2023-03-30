جائزة لطيفة بنت محمد تنظم ملتقى «أمهات مبدعات»

المصدر: دبي- وام

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نظمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي أول ملتقى لمجلس أمهات مبدعات، تحت شعار «نحن الإبداع...عطاء...ولاء...انتماء»، ويأتي هذا الملتقى تزامناً مع عام الاستدامة 2023، واحتفالات الجائزة باليوبيل الفضي الـ 25.

الإبداع

ويهدف الملتقى إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، وهي التأكيد على أهمية ترسيخ الإبداع باعتباره رسالة وطنية، وتفعيل التطوع لنشر ثقافة الإبداع، وإبراز دور الدولة في إرساء دعائم الإبداع والابتكار والمشاركة في دعم المؤسسات الراعية للإبداع، ورفع شعارات «الإبداع شراكة مجتمعية»، و«الإبداع مسؤولية مشتركة» و«من الإبداع إلى الابتكار».

كنوز المعرفة

وتم خلال الملتقى تقديم ورشة علمية حرة في مجال غرس منهجيات الإبداع في نفوس أمهات الشباب والأطفال، لتعزيز خبراتهم الإبداعية، مما ينعكس عليهم خيراً وفيراً وخبرات ممتدة.

وقدمت الورشة المدربة آمنة يحيى يوسف من مركز كنوز المعرفة للتدريب، وتم خلالها عرض تجارب حول تعزيز ونشر ثقافة الإبداع وإمكانية تحويل الإبداعات إلى ممارسات يومية ثابتة وراسخة في نفوس الأطفال والشباب، وتم خلال الورشة طرح العديد من الحوارات والتساؤلات.

مبادرات

وصرحت أمينة الدبوس السويدي المديرة التنفيذية للجائزة أن الجائزة تحرص على تنظيم المبادرات والبرامج خدمة لإبداعات الطفولة، وذلك من خلال مبادرة مجلس أمهات مبدعين إلى تحقيق دور الأم في اكتشاف الموهبة وتوجيها وتنميتها، وبناء قدرات الموهوب وتحفيزه، ليكون في خط الشروع الإبداعي بالإضافة إلى تنمية وإدامة إبداعات الأطفال ورعايتها وتحويلها إلى ابتكارات. وأضافت الدبوس: إن الملتقى يساند رسالة الجائزة ويفعل دور الأمهات على صعيد الأسرة والمجتمع، ويعمل على تحفيز الإبداع بشراكة مجتمعية للانتقال من الإبداع إلى الابتكار.

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