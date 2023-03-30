متنافسون: «دبي للقرآن» حلم كل متسابق لتميزها عالمياً

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد مشاركون في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم أن المسابقة تحفز الشباب لحفظ كتاب الله الكريم وتعليمه، وإنها ما زالت حلم كل متسابق عالمياً، لتميزها بجوائزها وتحكيمها وخدماتها ورعايتها للمتنافسين.

جاء ذلك في لقاءات معهم بعد خضوعهم للاختبار أمام لجنة التحكيم التي تنافس أمامها في اليوم الـ 5 للمسابقة كل من: محمد أمير بن محمد من تونس، محمدو دوكوري من مالي، طه مانتيكايان دليودين من الفلبين، ميكائيل تيمبي آبا من البرتغال، حنظلة محمد باتل من مالاوي ومختار علي محمود من جيبوتي.

ويتنافس طه مانتيكايان دليودين المتسابق الفلبيني كما بقية المتسابقين على المركز الأول بعد تميزه في الحفظ والتلاوة والتجويد وإسكات جرس لجنة التحكيم، وقد حفظ كتاب الله في سنة واحدة. وقال في لقاء معه بعد انتهائه من الاختبار، إنه يبلغ من العمر 19 عاماً وهو في السنة الثالثة بكلية القرآن والسنة، وأنه بدأ الحفظ بسن 12 عاماً، وختمه في سنة واحدة.

وعن سر هذه المدة القصيرة قال: بالاستعانة بالله والإخلاص والاجتهاد والتركيز والجدية واغتنام الوقت.

وأضاف: توفي والدي صغيراً إلا أن والدتي شجعتني، وبدأت بدراسة العلوم العربية والنحو الخاص بالأطفال ثم معاني القرآن باللغة المحلية عندنا «ماجنداناون»، وبدأت الحفظ بصفحتين يومياً، وعندما اقتربت من الختم صرت أحفظ جزءاً كاملاً كل يوم.

8 سنوات

ومن جانبه قال المتسابق التونسي إنه ختم القرآن الكريم عندما كان عمره 8 سنوات، حيث حرص والداه على تحفيظه، مؤكداً أن مسابقة دبي تبقى حلم كل متسابق لتميزها بجوائزها وتوفر الراحة والخدمات الكاملة والتعرف على متسابقين حافظين للقرآن من أنحاء العالم، والاطلاع على معالم مدينة دبي الرائعة وأجوائها الرمضانية التي تعرف بالتميز في كل شيء.

وبدوره قال المتسابق المالي البالغ من العمر 19 عاماً إنه بدأ حفظ القرآن في عمر 15 وأتمه خلال 5 سنوات، بمعدل صفحة ونصف إلى صفحتين يومياً، وقال: إنه منذ حفظه للقرآن عكف على مراجعته يومياً مع الحرص على التسجيل في المسابقات القرآنية حتى يثبت الحفظ أكثر، وهذه أول مسابقة دولية يشارك فيها.

تكريم الرعاة

وخلال فعاليات الجائزة قدم الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة الدرع التذكارية للجائزة إلى رعاة اليوم الخامس وأعضاء السلك القنصلي الذين حضروا لمؤازرة متسابقي بلادهم في الفعاليات، وهم كل من: جيم جوزيف جيمينو نائب قنصل الفلبين في دبي، المستشار محمد حسن عبد الرحيم المحامي العام بالنيابة العامة بدبي.

كما قدم الدكتور سعيد حارب درع الجائزة التذكارية لمؤسسة دبي للإعلام وتسلمه عبدالله السركال مدير قناة نور دبي.

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