ولي عهد الفجيرة: مسيرة رائدة في خدمة الوطن

المصدر: الفجيرة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

مشيداً بمسيرته الرائدة في خدمة الوطن في كافة المناصب والمسؤوليات التي تولاها وأسهمت في دفع مسيرة التنمية والتقدم لدولة الإمارات منذ عهد الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله.

وتمنى سمو ولي عهد الفجيرة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التوفيق في المهام الموكلة إليه للاستمرار في تحقيق كل ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من مستقبل باهر لشعب دولة الإمارات العربية المتحدة.

وهنأ سموه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد.

كما هنأ سموه، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز