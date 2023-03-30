ولي عهد الشارقة : مسيرة سموهم حافلة في خدمة الوطن

المصدر: الشارقة – البيان

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هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بمناسبة تعيينه نائباً لرئيس الدولة.

وأعرب سمو ولي عهد الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بمناسبة نيله ثقة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

مشيداً بمسيرته الحافلة في خدمة الوطن في كافة المناصب والمسؤوليات التي تولاها وأسهمت في دفع مسيرة التنمية والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله. وهنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينه ولياً للعهد في إمارة أبوظبي.

وأعرب سمو ولي عهد الشارقة عن خالص تهانيه إلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، متمنياً لسموه التوفيق والسداد في تحقيق تطلعات أبوظبي. كما هنأ سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بمناسبة تعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

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