مكتوم بن محمد: بكم تزدهر مسيرة التنمية في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

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بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية لإخوانه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، صدور مرسوم صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان بتعيينهما نائبين لحاكم أبوظبي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أبارك للشيخ هزاع بن زايد والشيخ طحنون بن زايد والشيخ منصور بن زايد والشيخ خالد بن محمد الثقة الغالية التي أولاها لهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة «حفظه الله».. مسيرة التنمية في الإمارات مستمرة وبكم تزدهر هذه المسيرة وتتبارك، سدّد الله خطاكم ووفقكم لكل خير».

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