حمدان بن محمد: قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره

المصدر: دبي - البيان

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بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لإخوانه، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بصدور مرسوم صاحب السـمو الشـيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتعيينه نائباً لرئيس الدولة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولياً للعهد في إمارة أبوظبي، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان بتعيينه نائباً لحاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائباً لحاكم أبوظبي.

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وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»: «أبارك لإخواني الشيخ هزاع والشيخ طحنون والشيخ منصور والشيخ خالد الثقة الغالية التي منحهم إياها رئيس الدولة.. قيادات وطنية تحمل إرث زايد وفكره.. نسأل الله لهم التوفيق والسداد في خدمة وطننا وشعبنا».

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