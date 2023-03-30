«الوزاري للتنمية» يناقش تشريعات ومبادرات لدعم المنظومة الحكومية

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، اجتماع المجلس الوزاري للتنمية الذي عُقِد في قصر الوطن في أبوظبي، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من التشريعات والسياسات والمبادرات الهادفة إلى دعم وتطوير منظومة العمل الحكومي.

أجندة

تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة المبادرات ذات الصلة بتطوير قطاع الصادرات بالدولة، ومقترحات حول مشاريع الإسكان الحكومي، كما ناقش المجلس الوزاري إعداد مجموعة من التشريعات الاتحادية المرتبطة بالشؤون الصحية، بالإضافة إلى مناقشة إصدار قرارات مجلس الوزراء بشأن تنظيم بعض محاور منظومة المحاماة والاستشارات القانونية بالدولة، وشؤون حماية المستهلك.

واستعرض المجلس وناقش عدداً من التقارير الحكومية لعام 2022 بشأن أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، ومستجدات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل في الدولة، بالإضافة إلى مستجدات تنفيذ الأجندة الوطنية للاستثمار المباشر خارج الدولة.

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