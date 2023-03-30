محاكم «دبي المالي» توسع قدرات عملياتها في التخزين الرقمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي عن تعزيز مسيرتها الداعمة للاستدامة من خلال توسيع قدرات عملياتها في مجال التخزين الرقمي اعتماداً على أكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية على مستوى العالم التابع لشركة مورو، إحدى الشركات التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي.

ويقع مركز البيانات الأخضر في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي تم افتتاحه من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقد صممت الحلول المتكاملة للمركز لتقديم أحدث الخدمات الرائدة في مجالات التحول الرقمي، والخدمات السحابية وخدمات الاستضافة، والأمن السيبراني، وخدمات إنترنت الأشياء والخدمات المهنية والمدارة، إضافة إلى خدمات مورو المدعومة بتقنية نموذج الذكاء الاصطناعي اللغوي «تشات جي بي تي».

بيانات

وقال القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي: «أبرمنا هذه الشراكة بصيغة تلبي طلبنا المتزايد على حلول أكثر قوة وتوفر طريقة أكثر أمناً وموثوقة لحماية بياناتنا وتطبيقاتنا وأنظمتنا الحيوية والحساسة من أي اضطرابات أو انقطاعات غير متوقعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز