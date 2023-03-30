«مواصلات الإمارات» تقدم 19 برنامجاً تدريبياً لمشرفات الحافلات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قدمت مؤسسة مواصلات الإمارات 19 برنامجاً تدريبياً لمشرفات النقل والسلامة، واستفادت منها أكثر من 5 آلاف مشرفة، بواقع 83 ألفاً و336 ساعة تدريبية موزعة على 25 ألف حصة تدريبية، خلال العام الماضي، كما لجأت العديد من المدارس الخاصة لخدمات التدريب التي تقدمها مواصلات الإمارات خلال الأعوام الماضية، حيث استفادت 120 مشرفة نقل وسلامة خارجية من خدمات التدريب المقدمة خلال العام الماضي فقط.

ومن جهته أكد عبدالله خالد الموسى، مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة في مواصلات الإمارات لـ«البيان»، أن تدريب طواقم العمل يحتل موقعاً متقدماً ضمن جهود الشركة، حيث شهدت جهود التدريب تلك تطوراً منهجياً موازياً لتطور ونمو خدمات النقل المدرسي سواء على صعيد حجم عمليات التدريب أو المرافق التدريبية، وصولاً إلى عام 2016 الذي شهد توسعاً نوعياً من خلال افتتاح مركز مواصلات الإمارات للتدريب، الذي جعل من الشركة مرجعية على مستوى الدولة في خدمات التدريب المتخصصة المُقدّمة للسائقين ومشرفي النقل والسلامة في الحافلات المدرسية.

مهام

وأوضح أن المؤسسة تحرص على تزويد جميع المشرفات لديها بالتدريب الذي يلبي مختلف الاحتياجات التدريبية لضمان تأديتهن لمهامهن على النحو الأمثل، حيث قدمت لهن خلال العام الماضي 19 برنامجاً تدريبياً، استفادت منها 5040 مشرفة حضرن 83.336 ساعة تدريبية موزعة على 25.064 حصة تدريبية.

وحول مواضيع البرامج التدريبية المقدمة، أشار مدير قطاع النقل المدرسي بالإنابة إلى تنوّع تلك البرامج لتشمل مختلف جوانب العمل، أهمها التعامل مع حالات إخلاء الحافلة، والتعامل مع حالات الأعطال على الطريق بوجود المنقولين، والتعامل مع حالات الحوادث والطوارئ، والتعريف باشتراطات وتشريعات النقل المدرسي، والثقافة المحلية والاجتماعية والدينية، ومهارات التعامل والاتصال مع المتعاملين.

ومهارات إدارة سلوك المنقولين، إضافة إلى القاعدة الذهبية «مناطق الخطورة»، واللياقة المهنية الصحية، وبرنامج نقل أصحاب الهمم، وتحميل وتنزيل الطلبة، وكيفية اختيار نقاط النقل الآمنة، ومبادئ إطفاء الحرائق، ومبادئ الإسعافات الأولية، ونظام تفقد الحافلة بعد الرحلة اليومية داخل الحافلة.

وتفصيلاً، أوضح الموسى أن الشركة تولي المشرفات الجديدات اهتماماً أكبر بالنسبة لحصتهن من أعمال التدريب إذ تحصل كل مشرفة جديدة على متوسط ساعات تدريبية يبلغ 18.5 ساعة تدريبية، مقابل 6 ساعات تدريبية للمشرفات اللائي على رأس عملهن، كما يبلغ عدد البرامج التدريبية التي تستفيد منها المشرفة الجديدة 18 برنامجاً تدريبياً، منوّهاً بأن أعمال التدريب قدمت من قبل مدربين تابعين للشركة، فيما تحظى البرامج التدريبية المقدمة باعتماد كل من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز النقل المتكامل بأبوظبي، وهيئة المعرفة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني أبوظبي.

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