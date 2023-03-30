شرطة دبي تستقبل 80 ألف مكالمة في أول 5 أيام من رمضان

المصدر: دبي - البيان

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كشف العقيد محمد عبد الله المهيري، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، عن تلقي الإدارة خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان الفضيل، والتي امتدت من 23 إلى 27 من الشهر الجاري، 80 ألفاً و186 مكالمة، بواقع 74 ألفاً و393 مكالمة هاتفية على الرقم (999)، و5793 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وبين العقيد محمد المهيري أن مركز الاتصال استقبل 2331 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و2211 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، موضحاً أن هاتين الخدمتين تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل على موظفين مُختصين في مركز الاتصال.

وأكد العقيد محمد المهيري حرص شرطة دبي المستمر على تقليل زمن الاستجابة، من خلال استخدام أحدث التقنيات، كونها المستجيب الأول للبلاغ، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان في المجتمع.

وناشد العقيد محمد المهيري الجمهور بعدم الاتصال على الرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة، وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.

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