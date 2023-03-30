راشد النعيمي يشيد بريادة خدمات مركز شرطة المرقبات الذكي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مركز شرطة المرقبات الذكي، أول مركز خدمات في دبي يحصل على تصنيف 6 نجوم.

وذلك للاطلاع على الخدمات الذكية والمتنوعة التي يقدمها إلى أفراد الجمهور دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة، إلى جانب مساهمة هذه الخدمات في تعزيز منظومة الأمن والأمان، وسرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، وتعزيز التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص. وكان في استقبال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.

ومساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط، فيما رافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي في الزيارة عبد الرحمن النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والمديرون التنفيذيون، ومديرو الإدارات. وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بتميز القيادة العامة لشرطة دبي وريادتها في تقديم أفضل الخدمات بطريقة ذكية ومبتكرة إلى أفراد المجتمع.

تماشياً مع تطلعات القيادة الرشيدة في تعزيز منظومة الأمن والأمان، والعمل على إسعاد المتعاملين عبر توفير الخدمات لهم بسهولة ويسر. كما أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بحصول مركز شرطة المرقبات الذكي على تصنيف 6 نجوم، كأول مركز خدمات في دبي يحصل على هذا التصنيف.

مثنياً في الوقت ذاته على ابتكار مراكز الشرطة الذكية «SPS» على مستوى إمارة دبي، ودورها في تعزيز منظومة العمل الشرطي واستشراف المستقبل وتحقيق الاستدامة في تقديم الخدمات الأمنية والمجتمعية.

حرص

بدوره، رحب معالي الفريق عبدالله المري، بالشيخ راشد بن حميد النعيمي في مركز شرطة المرقبات الذكي، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي عملاً بتوجهات القيادة الرشيدة على تحقيق الريادة بين الأجهزة الشرطية في العالم، من خلال توفير أفضل الخدمات الابتكارية والذكية والريادية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة عالمية تنافسية تستشرف المستقبل.

لافتاً معاليه إلى أن شرطة دبي تعمل وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل بالسعي الدائم للمنافسة في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير بيئة محفزة للإبداع والتميز، ومنها تحويل مراكز الشرطة التقليدية إلى مراكز ذكية.

وتجول الشيخ راشد بن حميد النعيمي يرافقه معالي الفريق عبدالله خليفة المري، في أروقة مركز شرطة المرقبات، واطلع على الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي تقدم إلى أفراد المجتمع، وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية دون أي تدخل بشري، إلى جانب الاطلاع على الخدمات الذكية المقدمة إلى أصحاب الهمم لتسهيل معاملاتهم.

واستمع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إلى شرح حول آلية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو كونفرنس مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، من خلال نقاط الخدمة المتوفرة في مركز المرقبات، إلى جانب الاستماع لشرح حول الخدمات المتنوعة التي توفرها الشاشات الذكية للمتعاملين الزائرين للمركز.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، على قاعة «الديلي بريف» في مركز شرطة المرقبات والتي تحتوي على نظام «أزري» بما يحتويه من نظام خرائط تعمل بالذكاء الاصطناعي، ترصد أماكن تواجد الدوريات ومواقع البلاغات وسرعة الاستجابة لها من قبل الدوريات، إلى جانب مساهمتها في التنبؤ في إمكانية وقوع حوادث في مناطق معينة استناداً إلى البيانات التي يتم جمعها وتحليلها.

كما واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي على الطراز الأحدث من أسطول دوريات «غياث» ومنها دورية (غياث سوات)، التي تُعد واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، وتضم أنظمة ذكية ومتطورة منها نظام التعرف على الوجوه، ونظام الحوادث المرورية، ونظام تتبع المركبات المطلوبة.

وفي ختام الزيارة، تبادل الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، الدروع التذكارية، والتقطا الصور التذكارية مع كبار الضباط ووفد بلدية عجمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز