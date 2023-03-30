شرطة دبي تطلق حملتها السنوية للتوعية بخطورة الألعاب النارية

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، حملتها السنوية للتوعية بالألعاب الخطرة، تحت شعار «تذكر.. الألعاب النارية أخطر مما تظن».

وذلك للعام الثاني على التوالي. وتهدف الحملة إلى توعية المجتمع بخطورة الألعاب النارية وضرورة استخدامها من قبل المختصين، لا سيما في مختلف الاحتفالات والمناسبات المجتمعية الخاصة لضمان السلامة العامة لجميع المشاركين في هذه الفعاليات، إلى جانب التشديد على أهمية عدم السماح للأبناء والأفراد بالتعامل المباشر مع الألعاب النارية لخطورتها عليهم.

وأكد بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تطلق الحملة التوعوية للعام الثاني على التوالي للتحذير من خطورة استخدام الألعاب النارية، وذلك من خلال نشر التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي والإعلانات الخارجية والرسائل الإلكترونية المباشرة، من أجل إيصال التوعية إلى أكبر قدر من أفراد المجتمع.

وبيّن أن الحملة تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر الألعاب النارية، وحث الجمهور للإبلاغ عن المتاجرين بهذه الألعاب الخطرة أو حيازتها أو استعمالها بطريقة غير قانونية، عبر الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، مبيناً أن الحملة مستمرة إلى الـ23 من شهر أبريل المقبل.

خطورة

ونوه الفلاسي بخطورة الألعاب النارية وما تسببه من عاهات مستديمة، تصل إلى فقدان وبتر وحرق أعضاء في الجسم.

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