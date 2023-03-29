شمشير فاياليل يساهم بـ 10 ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»

المصدر: وام

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أعلن الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، عن مساهمته بـ 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف المليار وجبة"، التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان من أجل مساعدة الفئات الأقل حظاً في العالم بشكل مستدام.

وتعهد الدكتور شمشير فاياليل بتقديم الـ 10 ملايين درهم خلال 5 سنوات، لدعم جهود الحملة في مكافحة الجوع وتوفير شبكة أمان غذائي مستدام لعشرات الملايين من البشر.

وتعتبر حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نقلة نوعية في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، لاعتمادها مبدأ العمل الجماعي المنظم والتخطيط بعيد المدى بما ينسجم مع الفلسفة الإماراتية في الإدارة، وتفتح الحملة باب المساهمة أمام الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.

وقال الدكتور شمشير فاياليل إن حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، علامة مضيئة في العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، لأن هدفها توفير شبكة أمان غذائي بشكل مستدام، وفق عمل مؤسسي متكامل يوفر الغذاء للشرائح الأكثر احتياجاً في العالم.

وأضاف: فخورون بالمساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" لمكافحة الجوع ومساعدة الشرائح الأقل حظاً حول العالم .. الصندوق الوقفي لإطعام الطعام مشروع إنساني عظيم ينطلق من دولة الإمارات التي اعتادت تدشين مبادرات نوعية في شهر رمضان الكريم لتوفير الغذاء لعشرات الملايين في جميع القارات، وفي هذا العام تأتي حملة "وقف المليار وجبة" في وقت تتزايد فيه صور المعاناة من الجوع والفقر حول العالم، ما يعبر عن رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف مليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة " اتصالات من &e"، ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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