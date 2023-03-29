مكتوم بن محمد: مستشفى راشد إحدى قصص دبي يتواصل فيها الإنجاز

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن مستشفى راشد هي إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز .

وقال سموه: برؤية الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله بدأت قصة مستشفى راشد الذي أكمل 50عاماً من الرعاية والخدمات الطبية المتميزة. مستشفى راشد هو إحدى قصص دبي التي يتواصل فيها الإنجاز ومستقبل دبي هو امتداد لتاريخ من العمل والإنجازات برؤية الشيخ محمد بن راشد المتجددة التي ترسم ملامح ما نسعى لتحقيقه.

مكتوم بن محمد: برؤية الشيخ راشد بن سعيد رحمه الله بدأت قصة مستشفى راشد الذي أكمل50عاماً من الرعاية والخدمات الطبية المتميزة.مستشفى راشد هو إحدى #قصص_دبي التي يتواصل فيها الإنجازpic.twitter.com/cZxKzpUfm1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 29, 2023

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز