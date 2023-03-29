شركة "كريم" توفر قناة جديدة للتبرع لحملة المليار وجبة عبر تطبيقها الذكي

المصدر: وام

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أعلنت شركة "كريم" المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في المنطقة دعمها لحملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتستهدف تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

توفر "كريم" لمستخدمي تطبيقها المتوفر عبر متاجر جوجل بلاي وآبل ستور وهواوي AppGallery، إمكانية التبرع بمبلغ 3 دراهم لـ"وقف المليار وجبة" عبر اختيار "سيارة رمضان" في كل رحلة يحجزونها عبر التطبيق، والانضمام لجهود الحملة التي ترسخ مفهوماً جديداً للعمل الخيري قوامه الاستدامة وغايته الإنسان.

ويوفر تطبيق كريم ميزة خاصة للتبرع عبر التطبيق، حيث يمكن لمستخدميه في الإمارات عند إجراء طلب للطعام المساهمة بدعم حملة "وقف المليار وجبة"، إذ ستساهم مشاركة المتبرعين في جهود دعم الفئات الأكثر حاجة في العالم.

من جانبه قال مدثر شيخة، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في "كريم": " ممتنون للتعاون مع مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتعزيز قيم البذل والعطاء من خلال المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" عبر تطبيق كريم، فالعديد من المجتمعات في منطقتنا بحاجة ماسة إلى دعمنا ونحن نشعر بالمسؤولية تجاهها، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك".

و أضاف: "يسعدنا أن نحظى بمثل هذه الفرصة لتمكين عملائنا وتشجيعهم على رد الجميل خلال الشهر الفضيل من خلال دعم حملة "وقف المليار وجبة"، والتي تجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية".

تسعى حملة وقف المليار وجبة إلى ترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مجالات العمل الإنساني إقليمياً ودولياً، وإبراز الوجه الحضاري للمجتمع الإماراتي الداعم لكل مبادرة إنسانية.

كما تعيد الحملة للوقف دوره كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى إمكانية التبرع عبر تطبيق كريم، تواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae.

فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999 كما يمكنهم المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي .

و توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".

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