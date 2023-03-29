طرق دبي تعزز مفاهيم السلامة المرورية بين المشاة ‏وسائقي التاكسي والشاحنات

المصدر: البيان

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وجهت هيئة الطرق والمواصلات بدبي رسائل توعوية إلى المشاة وسائقي المركبات، والسائقين ‏الجدد، من خلال الفعاليات الرمضانية التي تنظمها الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين ‏الحكومي والخاص، من أجل تطوير مستويات السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.‏ وتنوعت الرسائل التوعوية بحسب الفئة المستهدفة، حيث تمت توعية المشاة بأهمية عبور ‏الشارع من الأماكن المخصصة، وتوعية السائقين بمخاطر القيادة أثناء الشعور بالتعب أو الإنهاك ‏أو النعاس وخصوصاً في شهر رمضان المبارك الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض ‏السائقين بسبب تغير عادات الأكل والنوم. ‏

وقالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة أن المؤسسة نظمت ‏حملة توعوية بعنوان "استمتع بإفطارك وركز على طريقك" لتوصيل العديد من الرسائل الإرشادية ‏للمشاة وسائقي تاكسي دبي وسائقي الشاحنات والسائقين الجدد بالتعاون مع دائرة الشؤون ‏الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركة الأنصاري ‏للصرافة، ودبي للاستثمار‏‏(، وشركة تأمين طوكيو مارين أند نيشيدو فاير انشورنس‏، ومعهد بالحصا لتعليم قيادة المركبات.‏

وأكدت أن الهيئة وضعت إرشادات ونصائح مرورية على الموائد الرمضانية التي تشرف عليها ‏دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي (الخيام الرمضانية) تشمل التوجيهات والنصائح ‏المهمة للمشاة حول أخطار عبور الشارع من غير الأماكن المخصصة، وأهمية الالتزام باستخدام ‏معابر المشاة، مع الإشارة إلى غرامة مخالفة العبور من غير الأماكن المخصصة وقدرها 400 ‏درهم.‏

وذكرت ميثاء بن عدي أن الهيئة شجعت المؤسسات في القطاع الخاص على وضع رسائل ‏توعوية في وجبات الإفطار التي توزع على السائقين، وتنبيههم إلى أخطار القيادة أثناء الشعور ‏بالإرهاق أو النعاس، مؤكدة أن اختلاف مواعيد النوم والعمل في رمضان يؤثران على حالة التركيز ‏عند الصائمين، الأمر الذي يستدعي المزيد من الحذر والانتباه خلال القيادة.‏

وقالت بن عدي: "تعاونت الهيئة مع شركائها لتوزيع وجبات إفطار على سائقي تاكسي ‏دبي، وعلى سائقي الشاحنات، حيث وضعت مع كل وجبة إفطار نشرة توعوية ونصائح حول ‏السلامة المرورية والقيادة الآمنة في الشهر الكريم، كما نظمت الهيئة ضمن الحملة الرمضانية ‏مبادرة توعوية مع معهد الإمارات لتعليم قيادة السيارات، ومعهد "بن يابر" يتم منح كل ‏متجاوز لفحص القيادة هدية عبارة عن قسيمة وجبة إفطار مكتوب عليها تعليمات مهمة حول ‏القيادة الآمنة وبالذات خلال شهر الصيام".‏

وأكدت بن عدي أن أغلب الحوادث المرورية التي تقع في شهر رمضان تعود إلى عدم ترك مسافة ‏أمان بين المركبات، داعية السائقين إلى الالتزام بالمسافة الكافية مع الحرص على أن يكون الجو ‏بارداً داخل المركبة كون الجو الحار يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والفتور، وعلى سائق المركبة أن ‏يبقي ظهره مستقيماً ورأسه مرفوعاً أثناء القيادة.‏

ودعت الهيئة جميع سائقي المركبات إلى الحرص على أخذ قسطٍ كافٍ من الراحة قبل قيادة ‏المركبة، وإيقاف المركبة عند الشعور بالإرهاق الشديد أو النعاس والتثاؤب، إذ أن الاستراحة لفترة ‏بسيطة يساعد السائق على إكمال رحلته بأمان. كما دعت السائقين الذين يسمعون أذان ‏المغرب أثناء قيادتهم المركبة إلى التوقف، لتناول إفطارٍ خفيفٍ ولو كان كأساً من الماء وحبات من ‏التمر قبل إكمال الطريق.‏

نصائح للسائقين:‏

‏1.‏ تجنب القيادة بعد الانتهاء من وجبة دسمة خاصة بعد الصيام.‏

‏2.‏ كن صبوراً أثناء قيادة المركبة خلال فترات الصيام، وتأكد من ترك مسافة آمنة بينك وبين ‏المركبة أمامك.‏

‏3.‏ توقع الازدحام وأعطي لنفسك المزيد من الوقت للوصول إلى وجهتك، للحد من توترك أثناء ‏القيادة.‏

‏4.‏ تجنب الجدال الحاد مع بعض السائقين ممن يتجاوزون قواعد المرور أو سلوكياته، وكن ‏ملتزماً في مسربك.‏

‏5.‏ إن نوم الشخص داخل المركبة مع إغلاق جميع النوافذ والإبقاء على المكيف ‏بوضع التشغيل في الأماكن المغلقة، يعد عملية انتحار بطيئة تؤدي إلى اختناق الشخص ومن ثم ‏موته خلال أقل من ساعة.‏

‏6.‏ إذا كنت ممن يزيد توترهم بشكل ملحوظ خلال فترات الصيام، يُفضل ترك مركبتك ‏واستخدم المواصلات العامة كبديل آمن لتصل إلى وجهتك. ‏

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