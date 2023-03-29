ارتفاع وتيرة التنافس في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: وام

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تواصلت فعاليات مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم في يومها الخامس بقاعة ندوة الثقافة والعلوم في منطقة الممزر بدبي بمشاركة 6 متسابقين، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

حضر منافسات اليوم الخامس، الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة المنظمة، ورعاة اليوم الخامس كل من النيابة العامة بدبي، ومؤسسة دبي للإعلام، وهيئة الطرق والمواصلات، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي والجمهور المتابع للفعاليات.

وتسابق في الحفظ أمام لجنة التحكيم، كل من محمد أمير بن محمد من تونس ويقرأ برواية قالون، فيما شارك برواية حفص عن عاصم كل من محمدو دوكوري من مالي، وطه مانتيكايان دليودين من الفلبين، وميكائيل تيمبي آبا من البرتغال، وحنظلة محمد باتل من مالاوي، ومختار علي محمود من جيبوتي، وجميعهم أكدوا أن المسابقة تحفز الشباب لحفظ كتاب الله الكريم وتعليمه عملا بقوله صلى الله عليه وسلم "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وقدم الدكتور سعيد عبدالله حارب نائب رئيس اللجنة المنظمة الدرع التذكارية للجائزة إلى رعاة اليوم الخامس وأعضاء السلك القنصلي الذين حضروا لمؤازرة متسابقي بلادهم في الفعاليات، كلا من جيم جوزيف جيمينو نائب قنصل الفلبين في دبي، والمستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام بالنيابة العامة بدبي، فيما قدم المستشار محمد حسن عبدالرحيم درعا مقدمة من النيابة العامة إلى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تسلمه الدكتور سعيد حارب، الذي بدوره قدم درع الجائزة التذكارية لمؤسسة دبي للإعلام تسلمه عبدالله السركال مدير قناة نور دبي.

وقال المستشار محمد حسن عبدالرحيم المحامي العام بالنيابة العامة بدبي إن النيابة العامة تتشرف برعاية مسابقات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ بدايتها وحتى الدورة 26، ونفخر بأننا من أوائل رعاة الجائزة التي تطورت لخدمة كتاب الله وتقدم فعالياتها طوال العام وتتصدرها مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم التي تعبر تعبيراً صادقاً عن اهتمام دولة الإمارات بكتاب الله وحفظته عبر مراكز التحفيظ المنتشرة في إمارات الدولة.

وأكد أن مسابقات دبي الدولية حققت نجاحها وتفردها على المستوى الدولي بفضل الله تعالى ثم برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة وجهود رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة.

من جانبه قال جيم جوزيف جيمينو نائب قنصل الفلبين في دبي إن بلاده تحرص على المشاركة في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم منذ انطلاقها قبل 26 عاما وترشيح أفضل المتسابقين الحافظين للقرآن، متوجها بالشكر للقائمين على المسابقة لتقديمهم الرعاية والراحة الكاملة للمتسابقين وحسن استقبالهم.

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