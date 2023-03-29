"ديوا": نمو ملحوظ في أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء والمياه خلال 2022

المصدر: البيان

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سجلت أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء والمياه التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي نمواً خلال العام 2022. ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء التابعة للهيئة إلى 42,586.71 كيلومتر، فيما وصل إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع المياه إلى 13,769 كيلومتر مع نهاية العام 2022.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، التزام الهيئة بمواصلة توفير بنية تحتية قوية ومتطورة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والموثوقية، في إطار خطة دبي الحضرية، حيث من المتوقع ارتفاع عدد السكان المقيمين في دبي إلى 5.8 ملايين نسمة في 2040.

وأضاف معاليه: "بوصفنا مؤسسة خدماتية متكاملة ورائدة عالمياً والمزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في إمارة دبي، نعمل في إطار رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لمواكبة نمو وازدهار دبي وازدياد عدد سكانها. وتصل قدرة الهيئة الإنتاجية الإجمالية للطاقة إلى 14,617 ميجاوات، و490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وتنفذ الهيئة مشاريع تطويرية ومبادرات استراتيجية كبرى لتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وواصلت نتائج الهيئة خلال العام 2022 تفوقها على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، حيث بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي 2.2%، ونسبة الفاقد في شبكات المياه 4.5%. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت دبي متوسط 1.19 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام."

وتفصيلاً، وصل إجمالي أطوال خطوط نقل الكهرباء مع نهاية العام 2022 إلى 4,332 كيلومتر، وإجمالي أطوال خطوط توزيع الكهرباء- كابلات أرضية إلى 37,541 كيلومتر، وبلغ إجمالي أطوال خطوط توزيع الكهرباء- خطوط هوائية 713.03 كيلومتر. وعلى مدار العام 2022، دشّنت الهيئة 17 محطة نقل كهرباء رئيسية جديدة، منها 15 محطة جهد 132 كيلوفولت بقدرة تحويلية 2280 ميجافولت أمبير، ومحطتي نقل جهد 400 كيلوفولت بقدرة تحويلية 4000 ميجافولت أمبير، إضافة إلى 5 كيلومترات من خطوط النقل الهوائية جهد 400 كيلوفولت و247 كيلومتراً من الكابلات الأرضية جهد 132 كيلوفولت لربط المحطات بشبكة النقل الرئيسية. كما دشنت الهيئة 1,113 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي. وبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 73 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,771 محطة.

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