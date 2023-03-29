"المعاشات": صرف المعاشات التقاعدية قبل عيدي الفطر والأضحى المباركين

المصدر: وام

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أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إعادة جدولة صرف المعاشات التقاعدية للربع الثاني من العام الجاري 2023، بحيث تصرف قبل حلول عيدي الفطر والأضحى المباركين بوقت مناسب.

وقالت الهيئة إنه سيتم صرف معاشات شهر أبريل 2023 يوم الثلاثاء الموافق 18 من الشهر نفسه ، كما سيتم صرف معاشات مايو يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر، وستصرف معاشات شهر يونيو يوم الجمعة الموافق 23 من الشهر.

وأكدت حرصها على الاهتمام بكل التفاصيل التي تتعلق بحياة المواطنين باعتباره نهجا رسخته حكومة دولة الإمارات من خلال جميع مبادراتها الإنسانية والاجتماعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

وقالت الهيئة باعتبارها واحدة من المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات فإنها تحرص على أن تعكس هذا النهج من خلال تطبيق أفضل الممارسات التقاعدية التي تحقق رضا وسعادة المتعاملين والتي تأمل معها أن تكون هذه واحدة منهم.

الجدير بالذكر أن معاشات شهر مارس الجاري 2023 بلغت قيمتها (689,776,900.32) درهما، بزيادة قدرها (46,248,072) درهما عن معاشات مارس من العام الماضي 2022 ، الذي بلغت فيهه قيمة المعاشات المصروفة (643,528,828.09) دراهم.

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