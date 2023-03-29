لجان «الوطني» تناقش 3 موضوعات

المصدر: دبي- البيان

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ناقشت لجان المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الموضوعات ومسودات التقارير خلال اجتماعها في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي

وتفصيلاً ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام خلال اجتماعها أمس الأول، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مسودة تقرير اللجنة لموضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات الأعضاء على التقرير وتوصيات الموضوع المبدئية، وقررت اللجنة اعتماد التقرير خلال اجتماعاتها القادمة، لرفعه إلى المجلس وإدراجه للمناقشة في إحدى الجلسات بحضور ممثلي الحكومة، وتناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما: سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.

كما جرى خلال الاجتماع التعديل على تقرير توصيات موضوع (سياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة)، الذي ناقشه المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد الرابع المعقودة بتاريخ 22 مارس .

سوق العمل

واعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية خلال اجتماعها أمس الأول برئاسة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة، تقرير موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة ميرة سلطان السويدي مقررة اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وأسامة أحمد الشعفار، وخالد عمر الخرجي، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وناقشت اللجنة موضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة الموضوع ضمن محوري: دراسة تأثير القانون في دعم المنشآت الاقتصادية في الدولة وتحقيق التوازن بين كافة أصحاب المصلحة، وأثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على مستهدفات واستراتيجيات الدولة المستقبلية ورؤية الإمارات 2071.

السلامة الغذائية

كما اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية.

وقررت اللجنة وفق خطة عملها مناقشة الموضوع ضمن محوري: التشريعات والوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسيتم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية في الدولة لدراسة الموضوع من جوانبه المتعددة ومعرفة التحديات التي تواجه هذا القطاع.

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