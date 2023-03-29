«قراء دبي» تحتفي بمشاهير القراء

المصدر: دبي- البيان

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احتفت فعالية قراء دبي ضمن مبادرة «رمضان دبي 1444هـ» التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب» بعدد من مشاهير القراء الذين قدموا إلى دبي لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل.

وكرم جاسم الخزرجي رئيس فريق قراء دبي كلاً من القارئ فضيلة الشيخ عادل عبدالله ريان، وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بندر بن بليلة من المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال استضافتهما في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

وقال الدكتور عمر محمد الخطيب المنسق العام للمبادرة تعد فعالية قراء دبي إحدى فعاليات مبادرة رمضان دبي التي انطلقت برعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حيث تستضيف الدائرة كوكبة من مشاهير القرّاء من خارج الدولة وداخلها، بهدف إحياء ليالي رمضان في صلاتي التراويح والقيام، اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتأدية شعائر صلاة التراويح وقيام الليل، والاستماع لتلاوات القرآن الكريم بأعذب الأصوات وأنداها في العالم الإسلامي.

وأضاف الخطيب إن فعالية قراء دبي لهذا العام تستضيف(84)قارئاً من داخل وخارج الدولة، في عدد (8) جوامع وهي جامع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم بزعبيل1، وجامع الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بزعبيل، وجامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (الخليج التجاري )، جامع الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم (منطقة الحضيبة)،وجامع القصر (منطقة حتا)، جامع القراءات العشر (محمد خميس البادي) بمنطقة مردف، وجامع الوالدين في الممزر (طلاب مراكز مكتوم )، وجامع حسين علي يتيم بمنطقة البرشاء جنوب (طلاب مراكز مكتوم) إضافة إلى مدينة إكسبو دبي.

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