الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

المصدر: الشارقة، عجمان، أم القيوين - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الإسلامية العظيمة من الشيوخ، ومن معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومن كبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين وأبناء الجاليات الأجنبية بالدولة.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر اللقاءات إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي، رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق.

كما حضر اللقاءات الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ ماجد بن عبدالله القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن صقر القاسمي، مدير هيئة تطوير معايير العمل، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي، مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء ومديرو الدوائر والمؤسسات المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في قصر الزاهر، أمس، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس، وأعضاء المجلس الذين قدّموا لسموهما أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على قيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركة والأمن والسلام.

وتجاذب سموهما مع رئيس المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء المجلس الحديث حول فضائل الشهر الكريم وروح التسامح والتواصل وقيم التكافل الإنساني والاجتماعي التي يلتزم بها مجتمع الإمارات فيما بينه، وأكدا ثقتهما في حرص المجلس بصفته ممثلاً لشعب دولة الإمارات على ترسيخ هذه الروح في أوساط المجتمع التي ظل يحافظ عليها بوصفها موروثات أصيلة تتناقلها الأجيال.

كما تبادل سموهما التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك مع أعيان ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين والمقيمين بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة والسعادة.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الإسلامية المباركة من معالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ، ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وسيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك لليوم السادس على التوالي وسط توالي قدوم الوفود المهنئة من مختلف أنحاء الدولة إلى قصر الرميلة.

حضر المقابلات الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.

وتقبل سموّه التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما حضر المقابلات محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة.

أم القيوين

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، جموع المهنئين، الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيخ طالب بن صقر القاسمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيوخ، الذين قدّموا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسموه بهذه المناسبة المباركة، داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى القيادة الرشيدة بالخير واليمن والبركات.

وتقبل سموه التهاني أيضاً من جمال مطر الحاي، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، وخالد عبدالله عمران، رئيس مجلس إدارة دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر رئيس تحرير صحيفة الخليج، والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والاقتصاد والمستثمرين ومديري الشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية والسعادة، وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير والرقي والازدهار.

حضر المقابلات الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.

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