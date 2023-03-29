محاكم دبي تستقبل وفداً من مدرسة قضاء فرنسا

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت محاكم دبي برئاسة القاضي الدكتور سعيد الشعالي وبحضور القاضي أسامة ماهر عبد المطلب عطية، وفد المتدربين القضائيين من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا، للاطلاع على أفضل الممارسات من الجانب الجنائي، وعلى أفضل الممارسات التي تنتهجها في المجال القضائي والإداري وأهم الوسائل التي تسرع العملية القضائية والآلية المتبعة في تنفيذ الأحكام.

واطلع القاضي سعيد الشعالي الوفد الزائر على نظام القاعات الرقمية التي توفرها محاكم دبي وتتبع في تصميمها لمنصة العدالة الرقمية والتي تعتبر أهم تجسيد للثورة الرقمية والمرئية للتطبيق القضائي التقني ومواكبة للوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه الحكومة للوصول إلى نقلة نوعية في إجراءات التقاضي.

كما تم الاطلاع على عمل المحاكم من الجانب المدني والتجاري في إدارة القضايا، والاطلاع على لجان التوجيه الأسري في إدارة الأحوال الشخصية. وتحرص محاكم دبي على الارتقاء الدائم بخدماتها وتحويلها إلى تقنيات ذكية وعلى تطور منظومتها القضائية والبنية التحتية التشريعية لمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات وتسهيلها للمتعاملين ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين عن بعد حيث تمتاز دبي بأنها توفر خيار التقاضي من خلال نظام قضائي متطور يسخر التقنيات الحديثة ليفوق توقعات المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز